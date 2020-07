Soulová hvězda Alicia Keys chce přijet v červnu 2021

Zpěvačka a skladatelka, která si říká Keys (klávesy), se ve skutečnosti jmenuje Alicia J. Augello-Cooková. Debutovala albem Songs in A Minor v roce 2001. Kritika desku vyzdvihovala a Alicia si tehdy odnesla pět cen Grammy. I druhé album The Diary of Alicia Keys (2003) udrželo kvalitu s hity jako You Don't Know My Name, If I Ain't Got You a Diary.

Další album se jmenovalo As I Am (2007) a následovala spolupráce s Jackem Whitem na písničce Another Way to Die do bondovky Quantum of Solace. Později vydala alba jako The Element of Freedom (2009) a The Girl on Fire (2012), za něž sbírala další Grammy. V roce 2016 přišla s deskou Here.