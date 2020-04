Sopranistka Miroslava Časarová: Mámy teď mají největší záhul

Když se zavřely školy, vzaly jsme já a má sestra děti a vyrazily na Vysočinu k rodičům, protože jsme věděly, že tam to pro nás bude snazší než v Praze. Zavřená divadla znamenají, že sice nemůžu zkoušet ani hrát, ale není to stopka nápadům. A já jsem činorodý člověk, který nevydrží v klidu.

Nejsem žádná operní primadona, ale obyčejná holka z malé vesnice, která je od malička zvyklá na práci a prožívá věci, které se dějí spoustě jiných lidí. Moc mě potěšily ohlasy od maminek, které mi píšou, že je to pobavilo, pomohlo jim to a ulehčilo dnešní složitou situaci.

Je nás tu už měsíc v jednom domě jedenáct, takže pro všechny třeba jen uvařit stojí za to. Ale to jsou v podstatě běžné záležitosti. Proto jsme i koronárii tvořili s humorem a nadsázkou, s vědomím toho, že v této době spousta lidí řeší daleko komplikovanější záležitosti než ty, které jsou zmiňované v písni.

Samozřejmě. V téhle pozici platí, že co neodzpíváte, to nevyděláte.

Mám heslo, že všechno se děje kvůli něčemu. A i když se mi třeba v životě dělo nějaké zlo, s odstupem času jsem pochopila, že to mělo svůj význam a že to bylo pro mé dobro. Takže i v téhle době objevuju spoustu dobrých věcí. Už to, že nebýt koronaviru a nucené izolace, tahle písnička by nikdy nevznikla.