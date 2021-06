Sochařský festival Sculpture Line letos znovu propojí umělce z celého světa

Letos kromě Prahy míří skulptury, jež mají zpříjemnit veřejný prostor, také do Dolních Břežan, Ostravy, Plzně, Liberce, Olomouce, Pardubic, Broumova, Vratislav nad Nisou a nově i do Ústí nad Orlicí či Rýmařova. Festival posiluje svoji spolupráci také v zahraničí, mimo jiné na přehlídce Nord Art 2021 v Německu či v italských Benátkách.

Socha se pak stala klíčovým elementem česko-slovenské výstavy Celebrating 30 Years of Freedom, která připomněla výročí naší svobody v rámci projektu Sculpture by the Sea v australském Sydney. Posléze putovala na molo do Perthu.