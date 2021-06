Snímek Kanya: Když tabu první menstruace stále boří dívčí sny

„Kanya je inspirována skutečnými událostmi, které se odehrály v mém životě. Pocházím z konzervativní bráhmanské komunity, která se nachází na jihu Indie. Vzpomínám si, že když jsem dostala poprvé menstruaci, jak bylo v mém životě najednou všechno tak odlišné. Chtěla jsem zachytit vnitřní rozpor dospívající dívky, která se snaží zvládnout tuto fyzickou i psychickou transformaci. Věřím, že můj film má co říci komukoliv, bez ohledu na to, kým je, nebo odkud pochází,“ vysvětluje režisérka, která v současnosti chystá svůj první celovečerní filmový debut s pracovním názvem Change of Heart.