Skupiny Dymytry a Traktor: Je to pohoda, rokenrol a pařba

Za Dymytry na otázky odpověděli zpěvák Jan Protheus Macků a kytarista Jiří Dymo Urban, za Traktor zpěvák Martin Kapek a bubeník Pavel Balko.

Kde se vzal nápad spojit obě kapely pro jedno turné?

Balko: S Jirkou Urbanem jsme si už asi před třemi lety řekli, že bychom spolu mohli něco udělat. Bylo to víceméně nezávazné, ale potom začaly obě kapely spolupracovat s produkční společností ZL Production a odtud už byl kousek k tomu vymyslet společné turné. Byl to nápad tří subjektů, Traktoru, Dymytry a ZL Production.

Dymo: Při plánování jsme brali ohled na to, kdy vyjdou naše nová alba a odjedeme si k nim vlastní samostatná turné. Pak měl nastat čas pro společné turné. Nakonec jsme usoudili, že rok 2020 bude ideální. Netušili jsme, že to tak kvůli koronaviru nebude.

Proč jste sérii koncertů pojmenovali Monster Meeting?

Dymo: Je to výsledek dlouhých debat a spousty Protheových návrhů. Pokud si dobře vzpomínám, Monster chtěl mít v názvu baskytarista Traktoru Karel Ferda, slovo meeting zase přinesl Honza Lippert ze ZL Production.

Dymytry jsou rádi v úzkém kontaktu s diváky. Foto: Petr Horník, Právo

Pro koncerty jste napsali dvě společné skladby, Spolu se cítíme živí a Monster Meeting. Jedna zazní v úvodu koncertu, druhá v závěru, přitom je v obou případech prezentují obě kapely. Jak ty písničky vznikly?

Kapek: Při přípravách na turné jsme si řekli, že vymyslíme jednu společnou. Dobré nápady se ale sešly dva, každý od jedné kapely, a oba se nám líbily. Navíc se ukázalo, že byť Traktor hraje spíš hard rock a Dymytry více inklinují k metalu, hudebně si jsou obě písně dost blízké. Spolu se cítíme živí vznikla u kluků z Dymytry, Monster Meeting u Traktoru. Mě osobně obě šíleně baví.

Celé turné mě šíleně baví, protože jsme si všichni sedli nejenom pracovně, ale i lidsky. Nemluvím jen o muzikantech, týká se to i lidí od techniky, zvukařů, osvětlovačů. Turné je pohoda, rokenrol a pařba. Už teď jsem smutný, že v říjnu skončí.

Přežijí ho obě písničky?

Dymo: Podle mě mají smysl hlavně při našem spojení. Věřím proto, že tohle není poslední.

Turné mělo začít na jaře, ale přišel koronavirus. Jak jste informaci o tom, že nemůže vyrazit, přijali?

Dymo: V první řadě nás vystrašila. Nevěděli jsme, co se bude dít. Lidé z produkční společnosti to ale nevzdali a vytvořili podmínky pro to, abychom mohli začít později. Šlo nejenom o přeložení termínů, ale i o zajištěný potřebných technických věcí na nové termíny. Ukázalo se, že pokud turné bude moci začít v červnu, podaří se nám přeložit všech šestadvacet koncertů. Byl to velký oříšek hlavně pro náš management, ale povedlo se.

A protože se situace s koronavirem v posledních týdnech opět zhoršila, přeložili jsme ještě koncerty, které byly naplánované do hal, do venkovních prostorů. Tam může více diváků a mohou stát, tak snad to odehrajeme alespoň takto.

Balko: Když přišel koronavirus a všechno se zavřelo, rozhodovali jsme se, jestli turné absolvujeme ještě letos, nebo ho přeložíme na příští rok. V obou kapelách jsme se shodli, že ho chceme odehrát letos, a také v plné parádě. Nevěděli jsme, kolik bude chodit lidí, ale věděli jsme, že ti, kteří přijdou, uvidí stoprocentní show, nejlepší, jakou jsme byli schopni připravit.

Jsem rád, že se z Monster Meeting stalo největší letošní turné v Čechách. Všechny ostatní kapely udělaly to, že za sebe pověsily kus hadru a šest světel a vyrazily vydělávat. My to tak udělat nikdy nechtěli.

Dymo: To, co vozíme na naše koncerty třemi kamiony, nemají ani některé velké české festivaly. Takže jsme to opravdu neodflákli a na ničem jsme nešetřili. Nechtěli jsme naše fanoušky připravit o zážitek i za cenu toho, že se my muzikanti uskromníme.

Museli jste nakonec nějaké vystoupení zrušit?

Balko: Při minulých úpravách programu turné souvisejících s měnícím se nařízením vlády se ukázalo, že technika, kterou jsme si na turné najali, nemá už kvůli jiným závazkům volné termíny. Vyřešili jsme to tak, že jsme dva koncerty spojili s jinými. Po posledním vládním nařízení jsme se rozhodli posledních šest koncertů turné přeložit na příští rok.

Kytarista Standa Balko a zpěvák Martin Kapek z kapely Traktor. Foto: Miroslav Voženílek

Nastal během turné nějaký zádrhel?

Protheus: Nic zásadního. Jednou došlo pivo. A také se mi stalo, že na toaletě nebylo mýdlo.

Kapek: Je vidět, že Protheus je z velkého města. Já se jako rozený Ostravák na turné klidně obejdu bez mýdla.

Máte už z turné nějaké nezapomenutelné zážitky?

Protheus: Při vystoupeních používám plamenomet. Měl jsem momentální nápad a půjčil ho Martinovi. Teď už se řídím heslem, že chceme-li si zachovat zdraví, nesmí se plamenomet dostat do jeho rukou. Půjčil jsem mu ho v rámci koncertní euforie a málem nás všechny zapálil. Ale musím přiznat, že jsem ho předtím řádně neproškolil. Už jsme to napravili.

Kapek: Zpívat ve společných skladbách s Protheem je neskutečný zážitek. A nejde jen o zpěv, ale také o jeho taneční kreace, při kterých do mě vráží a atakuje mě tak, že se leckdy necítím být v bezpečí. Také se hecujeme. Když třeba do textu písně Letokruhy, kterou zpíváme na závěr koncertu spolu, vsunu slovo kůrovec, okamžitě upoutám jeho pozornost. Je totiž povoláním profesor na lesácké vysoké škole a tím problémem se zabývá.