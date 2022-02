Skupina Wohnout složila svého člověka

„Karanténa mi přišla zrovna do vánočních svátků a já věděl, že ty dva týdny doma musím nějak zúročit. O tom, že to bude klip pro kapelu, jsem nemusel dlouho přemýšlet. Dceři jsem zrovna z internetu objednával na tvoření polystyrenovou hlavu, a tak jsem objednal i dvě sobě. No a syn si zhotovil takovou srandovní loutku z prkýnek, takže mě děti inspirovaly k jisté vizi,“ vysvětluje vznik nápadu Honza Homola.