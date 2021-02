Skupina Save The Emotion zpívá o tom, že každý potřebuje svůj protějšek

„Když mi Armin Effenberger dal poprvé poslechnout pár skladeb Save the Emotion, měl jsem pocit, že poslouchám nějakou hodně dobrou americkou kapelu. Dohodli jsem se, že použijeme jejich kousky do našeho filmu Cesta kolem světa a my klukům, až na to přijde čas, natočíme klip. A ten čas právě nastal, klip jsme natočili na střeše budovy Passer Invest a prošpikovali jsme ho záběry z celého světa, které jsme natočili na svých cestách s kameramanem Jakubem Šimůnkem,” řekl o natáčení klipu režisér Svátek.