Skupina Places: Máme s písněmi trpělivost

V čem se kapela za pět let změnila či posunula?

Vašíček: V prvé řadě má jistotu jak v živém hraní, tak ve skládání, v aranžích, v produkci, ve zvuku. Když jsme u producenta Tomáše Neuwertha nahrávali poprvé, potřebovali jsme od něj mnohem více rad a vstupů. Na té první desce se na aranžích všech písní podílel výrazně a ta zkušenost nás posunula. I když jsme teď přišli do studia s hotovou věcí, objevilo se v recenzi, že vliv Tomáše je na té nahrávce slyšet. Myslím si, že je to také díky tomu, že jsme se od něj u předchozího alba tolik naučili.

Dál bych řekl, že jsme se posunuli k zamyšlenějším, hloubavějším polohám, doufám, že v té nové nahrávce je co odkrývat i po několikátém poslechu a neukáže se všechno na první dobrou. Máme s těmi písněmi trpělivost, necháme je růst pomaleji, pečlivěji stavíme atmosféru, ale myslím, že umíme poznat, kdy je aranžování dost, a nechat v nich tu živou energii, která byla u prvního nápadu.

Jaká jsou témata nových písní?

Vašíček: Většinu textů napsala Eva Konečná, nechci tedy mluvit za ni, ale pokusím se o svou interpretaci a zkusím to spojit se dvěma texty, které jsem psal já. I texty jsou citlivější. Je v nich hledání odpovědí a uvědomění si, že odpovědí bude vždy celá paleta. Takže odpovědí nakonec bude zase hledání, protože cesta je cíl a jednoduchá řešení nikdy nejsou univerzální. Hlavní je dívat se otevřenýma očima a otevřenou myslí kolem sebe i dovnitř, být upřímný a umět věci prožít se soucitem. Pak dokážeme vidět ty krásy i chmury v jejich opravdovosti, jak přicházejí a odcházejí.

Jeden text pro mě má speciální význam. Je o jednom období v mém životě, kdy jsem si myslel, že už jsem snad našel, co jsem hledal. Že jsem doma a všechno to lopocení se vedlo sem. A pak zase to období přešlo, potřeboval jsem se posunout dále a zpátky už se umím dívat jenom s nostalgií a přehnaně romantizovanými vzpomínkami. A jsem zase na cestě.

Hampel: Všem zájemcům bych rád doporučil pustit si naše album na cestách, ať už vedou kamkoli a přesun probíhá jakoukoli formou. To může zafungovat skvěle. Zvlášť teď v zimě. Jel jsem autem, pološero, polotma, zasněžená krajina a naše hudba k tomu padla jako soundtrack na míru. Až mě to samotného překvapilo.

Písně jste nahráli během jediného dne. Co jste tím sledovali?

Vašíček: Myšlenka nahrát album naživo s námi už nějaký ten rok byla. Celých pět let jsme vnímali, že na koncertech je v těch písních něco, co nám při nahrávání trochu proteče mezi prsty. Říkali nám to i lidi, kteří nás naživo slyšeli. Když jsme u toho všichni najednou, neanalyzujeme každý tón a raději se soustředíme na energii, která se v ten moment zhmotní. Přesně tehdy z nás jde to nejlepší. A čím delší a preciznější je ten nahrávací proces, tím více se tomu vzdalujeme.

Do toho pak přišla pandemie, po koncertech se slehla zem a my cítili, že teď je správný moment zaznamenat ty věci přesně tak, jak bychom je zahráli naživo. Ani jsme do studia nešli s tím, že nutně chceme udělat album. Důležité bylo zachytit moment živého hraní, a když jsme s ním byli spokojení, rozhodli jsme se vydat tu nahrávku jako oficiální album.

Kapela Places. Foto: Adel Kocmánková

Jak se pandemická krize podepsala na chodu kapely?

Vašíček: Na jaře jsme měli to štěstí, že jsme se sešli všichni v Ostravě a mohli jsme dost intenzivně zkoušet. Vlastně jsme tak mohli ze sebe vykřesat to nejlepší a nahrát album. Mohli jsme si sesumírovat, co jsme složili a prožili za posledních pět let, dát tomu formu a nahrát to.

Na podzim a v zimě pak přišlo klidové období. Mám teď problém s přejížděním hranic, bydlím momentálně ve Vídni a do Ostravy se tak snadno nedostanu. Navíc největší smysl kapely vidíme v živém hraní, které je zatím v nedohlednu. Dáváme tomu čas, můžeme vydechnout a pak se s novým elánem pustit do tvorby, až nastane ta chvíle.

Hampel: Fakt, že nelze hrát naživo a dělat všechny ty věci okolo, dá člověku dost velký prostor k tomu, aby se dlouho a intenzivně zamýšlel nad tím, co je vlastně zač. Někoho to vykolejí, někoho upevní. Zároveň máme všichni jedinečnou možnost zažít křehkost života v přímém přenosu a něco si z toho vzít. Každý, co sám uzná.

Sám jsem se naučil více si všímat drobných detailů v životě a víc si vážit přítomného momentu. A některé otázky si už prostě nekladu. Nikdo nesliboval veselý příběh, i když si myslím, že na tom nejsme zase tak zle. Ale ano, místy je to fakt zkouška odolnosti. Nicméně se to snažím vidět optimisticky.