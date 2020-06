Skupina Dixie Chicks změnila jméno, aby nebyla spojována s rasismem

Skupina Dixie Chicks vznikla v Texasu v roce 1989 a stala se jednou z nejpopulárnějších na countryové scéně. Kapelu v roce 2003 bojkotovaly country stanice, protože její zpěvačka Natalie Mainesová prohlásila, že nepodporuje americkou invazi do Iráku.

Fanouškům řekla, že se stydí za to, že pochází ze stejného státu, tedy z Texasu, jako tehdejší prezident George Bush mladší. V roce 2007 si skupina odnesla ocenění Grammy za píseň Not Ready to Make Nice.