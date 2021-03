Singl Bouře představuje syrovější kapelu Slza

„Minulý rok na podzim jsem poprvé zažil takový zvláštní emoční stav. Jako bych v jednu chvíli vnímal ty nejsilnější obavy a strach z něčeho, co vlastně není. Klepal jsem se, tlouklo mi srdce a zevnitř mě svírala fyzická bolest. Je to zvláštní pocit beznaděje a člověk neví, jestli to zmizí za pár minut, hodin nebo dní. Stalo se to zrovna v době, kdy jsem měl na stole rozpracovaný text, který měl být zpočátku o něčem úplně jiném, ale všechno se to tak nějak sešlo, že jsem ten původní text zahodil a napsal úplně nový, ve kterém jsem popsal právě tu vnitřní bouři,“ říká zpěvák Petr Lexa, se kterým na textu spolupracoval Jiří Krhut.