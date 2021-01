Shakira prodala práva na všechny své písně jako Dylan

Shakira je zatím komerčně nejúspěšnější latinskoamerickou zpěvačkou v dějinách. Písně prodala stejnému fondu jako Bob Dylan a Neil Young. Ačkoliv Hipgnosis neuvádí přesnou cenu, obvykle nabízí ekvivalent toho, co by písně mohly vydělat za 15 let.

Získala celkem tři ceny Grammy a dvanáct Latin Grammy. Deset let po debutu zkusila vydat první album v angličtině (Laundry Service) a zaznamenala velký úspěch hlavně v USA. V hitparádách nejvíc bodovaly čtyři její písně - Whenever, Wherever, Underneath Your Clothes, Hips Don't Lie a Waka Waka (This Time For Africa).