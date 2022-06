Saxofonista Roscoe Mitchell: Tvorba udržuje při životě

Improvizaci spojuje s tvorbou a upozorňuje i na její úskalí: „Lidé zkoušejí improvizovat, aniž by cokoli rozvíjeli. Proto tu máme všechny velké mistry, kteří nám ukázali, jak to dělat. Mám na mysli Johanna Sebastiana Bacha, Charlieho Parkera, Johna Coltranea nebo Ludwiga van Beethovena, který také swinguje. Odkazuji se k nim.“

Legendu, která začala hrát v šedesátých letech, stále baví vystupovat: „Miluji hraní před publikem. Jsem muzikant, který žije okamžikem, protože každý je jiný. Při hraní chytám věci, které se právě vznášejí ve vzduchu. Jsem fascinován mnoha různými věcmi, ale to hlavní, co mě povznáší, je učení se.“

Kromě hudby Mitchell také maluje: „Příští rok budu mít velkou výstavu, dostal jsem cenu od výstavní síně Corbett vs. Dempsey. Malování, skládání a hraní hudby je nikdy nekončící proces. A utíká to rychle, před nedávnem jsme slavili padesát let Art Ensemble of Chicago. Jsem šťastný, protože mnoho muzikantů nemělo příležitost ani žít tak dlouho. Letos mi bude osmdesát dva let. Tvorba udržuje při životě.“