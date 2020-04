Sarah & The Adams mají nové písničky v češtině

Kapela vydala poslední album Thank You v roce 2014. Novinka obsahuje autorské písně z pera zpěvačky, která se inspiruje v americkém folku a country, ale i v alternativnějších směrech. Je však výhradně v češtině.

„Po našich dvou deskách My Place a Thank You jsem cítila silnou potřebu nadechnout se a nabrat nový směr. Po nějaké době začala vznikat nová deska, která však žádala mnoho. Chtěla mluvit v mateřském jazyce, bez obalu,“ uvedla.