Ruší se festivaly Mighty Sounds a Brutal Assault

„I letos vás moc prosíme: ponechte si, pokud jen trochu můžete, vstupenky, které jste si na 16. ročník už zakoupili. Nesmírně nám tím pomůžete. Potřebujeme přečkat dobu, která bude i tak pro festivalový tým těžká, dobu, kdy nám náklady stále rostou a příjmy se zastavily. Uděláme maximum pro to, abychom se v roce 2022 konečně vrátili se vší parádou – myslíme si, že si to všichni za tu trpělivost zasloužíme,“ dodali.

Sezóna v troskách. Nebude Rock for People, Colours ani Masters of Rock

„Podporu festivalu nejlépe vyjádříte ponecháním vstupenky na rok příští. Jen díky Vám jsme překonali tuto nelehkou dobu v loňském roce a o vaši pomoc bychom poprosili i letos. Pokud z nějakého důvodu budete chtít vstupenku vrátit, postupujte prosím podle následujících pokynů https://brutalassault.cz/cs/refundace, vstupenku bude možné vrátit do 16. 5. 2021. Aktuálně usilovně pracujeme na tom, abychom přeplánovali letos potvrzené kapely na příští rok,“ dodali organizátoři s opatrným příslibem, že by se v původním termínu 12.–14. 8. 2021 mohla konat menší akce, o které ještě budou informovat.

Zrušeny jsou letos i festivaly Rock for People, Colours of Ostrava, Masters of Rock a Metronome Prague.