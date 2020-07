Roman Horký bojuje proti virovému šílenství koncertem v údolí Oslavy

„Podpora kamarádů a množství lidí, kteří mi napsali, mě přesvědčila, že dlouhodobá příprava této akce, která po neustálém odsunování předchozích vystoupení nebyla vůbec jednoduchá, nebyla zbytečná. A jsem přesvědčen, že rozhodnutí, aby se koncert konal, bylo určitě správné. Vzhledem k tomu, že organizátoři většiny koncertů a festivalů u nás ruší jednu akci za druhou, my neuhneme. A hlavně se na to těšíme. Mediální hysterie okolo pandemie, každodenní sčítání mrtvol a nakažených, drsná a nepředvídatelná omezení a strach v lidech vyvolávají pocity beznaděje, úzkosti marnosti, které trvají už příliš dlouho. Také to je důvod, proč se sejít na Ketkováku poslední červencový den a otevřít okna do lepších časů milovanými písněmi v překrásném místě. Začneme v 19:31 hodin,“ řekl Právu zpěvák.