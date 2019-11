Rockový cirkus Kiss se vrací do Prahy

Kiss vznikli v roce 1973 v New Yorku, zakladateli byli zpívající basista Gene Simmons, kytarista Paul Stanley a druhý kytarista Ace Frehley. Svůj jednoduchý stadionový rock spojili s vizuální show, make-upem a kostýmy. K nejznámějším albům patří Hotter Than Hell (1974), Dressed To Kill (1975), Alive! (1975), Destroyer (1976), Rock and Roll Over (1976), Love Gun (1977) nebo Dynasty s hitem I Was Made For Lovin’ You. Mají na kontě celkem 44 alb a v roce 2014 vstoupili do Rokenrolové síně slávy.