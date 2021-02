Režisér Vladimír Skórka: Diváci nás podrželi, poslali zase peníze

Seriál byl velmi rychlou reakcí na jarní karanténu. Jak se zrodil?

Při prvním lockdownu nemohli nejen herci v divadlech hrát, ale ani filmaři nesměli točit. A ve společnosti se objevil vzácný pocit sounáležitosti, lidi začali šít roušky, navzájem si pomáhat.

Přemýšlel jsem, jak bych i já mohl pomoci, a do toho přišel střihač Matěj Jankovský, s nímž jsme dělali seriál Lajna, s nápadem: seženeme tu partu, s níž pracujeme, uděláme jeden díl improvizační show a vybereme pro herce peníze třeba na měsíc na živobytí. Měla to být taková naše rouška. Domluvili jsme se, že to zkusíme, ale ani jsme si moc nemysleli, že se to povede. Spíš jsme byli rádi, že budeme dělat, co nás baví.

Kudy a jak jste ten první díl k lidem dostali?

Měli jsme výhodu, že jsem měl už čtyři roky svůj youtubový kanál zdarma, který dosáhl osmdesáti tisíc odběratelů, což je solidní základna. Bylo tedy logické, že když natočíme něco autorského, dáme to tam. A lidé podle mého názoru ocenili, že jsme neskučeli, ale zvedli zadek a natočili zadarmo něco, co může bavit. Protože jisté je, že kdyby obsah nebyl zábavný a dobrý, nechytlo by se to, a na pokračování bychom neměli.

Se střihačem Matějem Jankovským a hercem Jiřím Langmajerem jste měl za sebou úspěšný seriál Lajna scenáristy Petra Kolečka. Ve sKORONAmizině jsou ale hlavními postavami protagonisté improvizační show Tři tygři Albert Čuba, Štěpán Kozub, Robin Ferro a Vladimír Polák. Jak jste se spojili?

Chtěli jsme seriál o tom, jak chce zavřené oblastní divadlo streamovat, ale jak už jsou někteří postarší a vůči novinkám poněkud zabednění. Tři tygři ještě nebyli tolik známí, ale už streamovali a Štěpán Kozub hrál i ve filmech a televizi. Založili si divadlo Mír pro 400 lidí a pořád měli vyprodáno.

Když jsem mluvil o našem záměru s Albertem Čubou, řekl mi, že přesně tohle oni právě žijí a lidé je podporují. Tak se prolnula realita s fikcí včetně toho, že postavy seriálu dost kopírují své předobrazy. Albert je šéf divadla, Štěpán je opravdu expresivní týpek, Vladimír divadelní herec nedoceněný filmem a televizí, Robin trochu zakřiknutý. V seriálu jsme to jen rozehráli ad absurdum.

Obsadili jste ale i Jiřího Langmajera a Michala Suchánka, na scénáři se podílí Petr Kolečko. Jak jste je pro tehdy nejistý projekt získali?

Zalíbil se jim. Už od prvního dílu jsme si mysleli, že by tam měli být také slavní herci, aby se oblastní přebor utkal s Prahou. Langošovi, s nímž jsme se skamarádili při natáčení Lajny, se to líbilo, v prvním díle je jenom na Skypu, ale na dvojku už přijel a začal to řídit.

Oslovili jsme i Michala Suchánka. Sice jsme z něj trochu ten pohled z Prahy cítili, ale vložil se do toho. Navrhl některé dialogy, do struktury nemluvil a okořenil to vlastním vtipem.

Kolečko se přidal nejen jako scenárista, ale také jako postava…

Trojku jsme potřebovali napsat a natočit rychle a Martin Šimíček nestíhal. Rozhodli jsme se tedy Petra oslovit a on souhlasil s tím, že napíše sám sobě postavu. Měl totiž za sebou průšvih a nevyřízený účet v ostravském Divadle Petra Bezruče.

Chcete říct, že to, co se v seriálu týká Petra Kolečka, je realita?

Je. Opravdu v divadelním baru řekl, že nebude diskutovat s nějakou oblastní mr..ou, aniž by si uvědomil, že tam je mikrofon propojený na jeviště. A tohle říct v Ostravě je hodně těžký políček… Tímto přiznáním se s tím chtěl vypořádat.

Ono se ve sKORONAmizině vůbec mluví hodně sprostě…

Ono se obecně na Ostravsku mluví dost sprostě. Jenže většinou se to nebere osobně, slova se používají spíš jako citoslovce, ne nutně jako nadávka. Pokud to nadávka je, dotyčný to pozná.

V prvním díle nás bavilo, že si to můžeme dovolit, protože netočíme pro televizi ani nehrajeme v divadle, takže můžeme být autentičtí, dokonce i trochu přehánět. Pak jsme zjistili, že právě to lidi hodně baví. Ale když jsme chystali čtvrtý díl, cítili jsme, že přehánění už je dost, a trochu jsme ubrali.

Na konci pátého dílu s Martinem Šimíčkem říkáte, že zhruba v únoru bude jasné, jestli diváci stojí o pokračování. Jak to vypadá?

Lidé nás podrželi, poslali zase peníze, takže je zřejmé, že o pokračování stojí. Ano, budeme pokračovat. Zatím řešíme, jakou formou, nakolik se to propojí s Třemi tygry. Objevují se i dost odvážné nápady a brzy dáme na našem kanále Dobře vycpaný bobr vědět, co a jak.

Tolik peněz jako v seriálu ale asi neposílají. Nebo máte i reálně nějakého Bakalu?

Bakalu ani miliony ne, ale nedávno mi jeden kamarád z Lajny řekl, že zná podnikatele, který seriál tak miluje, že postupně poslal celkem více než čtyřicet tisíc korun. Z toho mě až polilo horko, protože nezkoumám, kdo kolik poslal, jen koukám na stav účtu. A když se člověk dozví, že někdo dal takovou pecku, je to až zavazující.