Režisér Espen Sandberg: Točit Amundsena bylo hodně těžké

Cennými záznamy jsou pak vyprávění jeho blízkých. Právě oni vám dají na řadu událostí jiný pohled, než máme my Norové zažitý. I proto jsme film pojmenovali Amundsen. Tím názvem vzdáváme hold jak Roaldovi, tak jeho bratrovi Leonovi. Právě on mu pomáhal nákladné cesty za dobrodružstvím platit. Roald s ním přitom dlouho nemluvil...

Na severu adoptoval dvě domorodé holčičky, po letech života v Norsku je ovšem neváhal vrátit zpět na Sibiř... Když to shrnu, byl to muž, s nímž šlo velmi těžko vyjít. Bez ohledu na to, zda jste mu fandila, nebo ne.

Počkejte, spočítám to. Těch natáčecích dnů bylo 33. Točili jsme třeba na pražském Žofíně, na Náplavce... Co se historických filmů týče. Česko filmařům nabízí skvělé lokality. V nebývalé koncentraci u vás žije taky hodně skvělých odborníků, řemeslníků.

Toto není závod. (smích) Odpověď na vaši otázku je obtížná. Bude to asi Heyerdahl, pro jeho vřelost, lidskost. Ale musel bych vědět, že naše cesta dopadne dobře. Piráti by na mě byli moc blázniví. A Amundsen? Ten je na mě zase moc chladný.

Vezmeme-li v úvahu, že Roald Amundsen podnikal cesty v začátcích svobodného Norska, bude to asi on. Nová země potřebovala vlastní hrdiny. A on jižní pól dobyl jen šest let poté, co se Norsko od Švédska oddělilo.