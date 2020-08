Režisér Dan Svátek: Děti snesou víc, než tušíme

Změna to je, ale ono bude trochu temnější i Spící město. Dnešní děti snesou víc, než tušíme, rodiče leckdy ani nevědí, na co se dívají. Ostatně sám spisovatel Martin Vopěnka si myslel, že napsal knihu pro teenagery, a pak zjistil, že ji čtou devítileté děti. S oběma kategoriemi a samozřejmě i s rodiči tedy jako s diváky počítáme. Nicméně já jsem nikdy netočil s komerčním cílem, proto ze mě také nikdy nebude komerční režisér.

Také to bylo docela překvapení, nikdo z nás nevěděl, že na ně lidé budou chodit. Dělám filmy, které se mi líbí tematicky, které mají co říct.

Je to o tom, co se stane, když dětem usnou rodiče. Neusnou všichni dospělí, ale právě jen ti, kteří mají děti. Svět se najednou stane nebezpečným, protože vznikne velká koncentrace lidí, kteří toho zneužijí. Třeba ti, kdo nemohli mít děti a teď se k nim mohou, byť nečestnou cestou, dostat.

Rodiče tedy usnou i ústřední sourozenecké čtveřici a nejmladší z ní je unesen. Ti tři pak řeší dilema, zda ho mají jít hledat, nebo zůstat. Jestli spícím rodičům neublíží tím, že se od nich vzdálí. Spící rodiče je něco úplně nového, nikdo neví, co to obnáší.

Přesně tak. Rodiče hibernují, organismus se zpomalí, takže vědci věří, že nezemřou hlady, žízní a podobně, ale konkrétního neví nikdo nic. Děti svého malého bratra nakonec hledat jdou, protože vědí, že by jim rodiče nikdy neodpustili, kdyby to neudělaly.

Máte pravdu, mluvili jsme s Martinem Vopěnkou o tom, že teď film diváci možná lépe pochopí, protože nedávno také zažili to, co nikdy předtím: prázdné ulice, rodiče a děti k sobě mnohdy nemohli. Realita nám zkrátka vstoupila do příběhu.

Jejich sestry hrají Míša Sodomková, známá jako Rozárka z Žen v běhu, a dcera Davida Novotného Anežka, která už hrála ve Zrádcích. Báječné bylo, že jsme po dvou týdnech zkoušek zjistili, že se z nich sourozenci skoro stali. Semkli se, mají se rádi, hádají se, řeší mezi sebou to, co sourozenci jejich věku řeší.

Samozřejmě že vzdorovaly! Hlavně ten starší, je to puberťák a všechny dospělé, hlavně tátu, má takříkajíc na háku. Ale to bylo hlavně na začátku, pak se to zlomilo a cítím, že nás to s dětmi sblížilo. Pochopily i filmovou hierarchii a ve finále mě dokonce poslouchaly! Navíc jsme měli dětskou koučku Janu Epikadiris, která pomáhala už u Nabarveného ptáčete. To je velká výhoda, je s dětmi, když netočí, zkouší s nimi texty.