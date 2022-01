Ředitel veletrhu Svět knihy Radovan Auer: Bude více vzdušný, letní, festivalový

Tento svátek všech milovníků dobrého čtení i psaní letos vstoupí do 27. ročníku a odehraje se od 9. do 12. června na pražském Výstavišti. V rozhovoru pro Právo Auer slibuje řadu novinek, včetně příjezdu předních osobností italské literatury a nové, otevřenější koncepce celého veletrhu.

Vždy se snažíme tvůrčí delegaci hostující země namíchat tak, abychom představili tamní literaturu v celé její šíři. Přivézt dětského autora, beletrii, poezii, literaturu faktu, detektivky i esejistiku. Itálie má rozhodně co nabídnout a vypadá to, že výprava bude početná.

Přijet by měl mimo jiné autor kultovní Gomory Roberto Saviano, i když u něj to mohou na poslední chvíli zhatit bezpečnostní komplikace. Nekompromisně po něm jde italská mafie, jejíž principy fungování tak skvěle popsal. Vypsala na jeho hlavu vysokou odměnu.

Co se Eleny Ferrante týče, není zrovna jednoduché dojednat účast autorky, jejíž identita není známa. Nicméně italská média i literární vědci již léta spekulují o tom, kdo se za tímto pseudonymem skrývá. Padají různá jména a některá z nich do Prahy přivezeme. Snad jsem odpověděl dostatečně šalamounsky, abych vzbudil zájem čtenářů.

Po mnoha letech konečně začíná rekonstrukce Průmyslového paláce. Pro nás to znamená, že se stěhujeme do již zrekonstruované zadní části Výstaviště, kde vedle Křižíkových pavilonů vznikne i řada dočasných hal pouze pro Svět knihy. Nejsme tak prostorově limitováni, máme možnost více se roztáhnout a udělat některé typy programu, pro které v paláci nebyl prostor.

Akce bude více vzdušná, taková letní, festivalová, ostatně odehraje se v červnu. To nám hraje do karet i v souvislosti s pandemií. Lidé se budou moci zúčastnit v hojném počtu, aniž by to bylo nějak nebezpečné či nezodpovědné. Protiepidemická opatření jsme si loni vyzkoušeli a dalo se to zvládnout. Věřím, že v červnu už ale více než vzájemná ohleduplnost potřeba nebude.