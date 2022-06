Ředitel festivalu Rock for People Michal Thomes: Jednodenní vstupenky ještě jsou

Máte vyprodáno, program je jasný, festival se blíží. Na čem teď nejvíce pracujete?

Mohlo by se zdát, že už nemáme co na práci, sedíme v křesle a koukáme do nebe. Ono to tak ale není. Řešíme třeba ekonomiku festivalu. Máme vyprodáno, ale většinu vstupenek si lidé koupili za staré ceny, které byly nastavovány v roce 2020. Ty jsou konfrontovány s realitou dnešních dnů, kdy produkční náklady rostou strmě nahoru a oproti roku 2020 jsou až o čtyřicet procent vyšší. Z toho žádná ekonomická pohoda nevyplývá. Musíme se velmi snažit, abychom to celé zvládli.

Řešíme i stovky drobných věcí, od produkčních a marketingových přes komunikační až po vztahy s partnery akce. Práce na festivalu kulminuje.

Předešlé dva roky se festival nekonal kvůli pandemii. Hovořilo se o tom, že může zkrachovat. Byla to reálná hrozba?

Ano, byla. Na konání velkého festivalu je vždy napojeno mnoho lidí, kteří na něm pracují. Při rozpadech pracovních a technických týmů, které minulé dva roky hrozily, by ta pomyslná mašina přestala jet. V tom případě by hrozilo, že bychom další ročník kvůli nedostatku kvalitních lidí nemohli zorganizovat.

A byla tu samozřejmě i ekonomická stránka, protože přípravný provoz stojí také nemalé peníze. Otevřeně říkám, že kdyby nebylo státních podpor a grantů, mnoho pořadatelů by pandemii nepřečkalo, nás nevyjímaje.

Vyřeší ekonomické otazníky festivalu jeho letošní vyprodaný ročník?

To si budeme moci říct až po skončení. Stále je tu totiž mnoho otazníků, protože v mezičase se změnily situace a podmínky. Neumím teď vyhodnotit, jak se věci budou vyvíjet.

Mám třeba obavy, jestli dorazí všichni držitelé vstupenek. V Anglii se loni některé festivaly po pandemické roční pauze konaly, ale nepřišli na ně všichni ti, kteří měli rok koupené lístky. Důsledkem toho byly návštěvnické propady o patnáct až dvacet procent, což bylo cítit na spotřebě lidí na festivalu. A ta je také důležitou složkou rozpočtu celé akce.

Když na Rock for People nebude dostatečný počet lidí, kteří budou očekávatelně utrácet za jídlo, pití a další věci, může to jeho ekonomiku výrazně záporně ovlivnit. Jak říkám, neumím to v tuto chvíli odhadnout. Na tuhle otázku odpovím až tak měsíc po festivalu, kdy budeme mít všechno spočítané

Letošní ročník Rock for People je zlomový, protože program definitivně sází na zahraniční umělce. Z domácí scény je jich v programu velmi málo. Je to záměrné?

V ohledu toho, jak je festival programově postavený, jsme ve stavu, v němž jsme chtěli být a k němuž jsme dlouhodobě směřovali. Eliminace tradičních českých jmen je záměrná. Nemáme nic proti našim kapelám, ale příležitostí, kde je mají diváci možnost vidět, je v Čechách spousta.

Dlouhodobě jsme se snažili profilovat jako festival, na kterém se milovníci hudby dočkají spíše neběžných zážitků, ať už jde o světová jména, či aktuální zahraniční objevy. Program Rock for People je kombinací zvučných a nových jmen, která se začínají prosazovat. Myslím si, že se to letos podařilo velmi dobře naplnit. Mimochodem, velké světové kapely Weezer, Fall Out Boy nebo Royal Blood budou mít v České republice koncertní premiéru.

Na hlavní scéně vystoupí jen jediná česká kapela, Vypsaná fixa. Její koncert bude navíc speciální, bude hrát písně na přání diváků. Několik tisíc návštěvníků Rock for People už o nich hlasovalo. Na dalších scénách dáváme příležitost spíše menším jménům z domácí scény.

Green Day měli na festival přijet už v roce 2020. Bylo těžké prodloužit s nimi smlouvu o rok a pak ještě další?

Nebylo. Vystoupení z roku 2020 jsme poměrně rychle přesunuli na rok 2021. Když pak bylo jasné, že se festival také neuskuteční, rychle jsme se dohodli i na termínu letošním.

Green Day budou hlavní hvězdou festivalu. Foto: Jan Handrejch, Právo

V minulosti se Rock for People konal na začátku července. Před dvěma lety byl ale přesunut na polovinu června. Proč?

Z července na červen jsme před dvěma lety festival přesunuli právě kvůli Green Day. Moc jsme o ně stáli a oni mohli přijet jen v červnovém termínu. Pamatuju si, že jsem jejich agentce napsal do nabídky asi dvacet možných dat, kdy by se festival mohl konat, a ona odpověděla, že jediný možný termín je pro ně v červnu. Pro nás to byl důvod změnit tradiční datum konání.

Měli jsme samozřejmě obavy, jestli to diváci přijmou, ale ukázalo se, a je to vidět i na prodejích vstupenek, že to nebyl problém. Netvrdím, že to tak zůstane. I v dalších letech se může termín konání festivalu přizpůsobit hlavním hvězdám. My bychom ale rádi zachovali ten červnový.

Hlásíte, že je festival vyprodaný. Kolik na něm bude diváků?

Počet prodaných vstupenek už několik let nesdělujeme. V letech 2021 a 2022 jsme se ale stali celoročním provozovatelem areálu, ve kterém se festival koná. Rozšířili jsme jeho kapacitu a víme, že je koncipován na pětatřicet tisíc návštěvníků denně.