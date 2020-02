RECENZE: Zpěvačka Halsey má nový popový drajv

Skládání písniček je pro Halsey jako pro osobu trpící bipolární poruchou do jisté míry terapie. I proto jde o osobní album, které reflektuje její aktuální pohled na svět. Patří k němu i bolest z ukončeného vztahu, jež je jasně zasazena ve skladbách You Should Be Sad či Without Me, v jiných třeba v náznaku. V textech je však i naděje, třeba když se ve Finally/ Beautiful Stranger zpívá o novém setkání. Halsey je výrazná a stylově univerzální zpěvačka. Její znělý hlas skladbám dominuje a vytváří klíčovou složku celkového zvuku alba. Interpretačně skvěle, se zaujetím a náležitou rozdováděností, zvládá taneční skladby Graveyard a Still Learnin, také raprockovou 3am, poklidnou More i měření vokálních sil v duetu Alanis’ Interlude, v němž hostuje Kanaďanka Alanis Morissetteová. Na kolekci vlastně není píseň, ve které by Halsey byla nevýrazná či méně viditelná.