RECENZE: Vladimír Mišík si s mladými hudebníky i starými básníky rozumí

Prostor pro to, aby členové Blue Shadows demonstrovali své schopnosti, a tedy i právo Mišíka doprovázet, si samozřejmě našli. Není tolik v sólech, jak to často bývá, nýbrž v košatosti instrumentálních ploch, v nápaditosti proměněné v hudbu a třeba i v souznění zvolených nástrojů. To vše Mišíkův bluesový svět rozzářilo i rozšířilo. A on se v něm cítí evidentně výborně.