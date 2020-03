RECENZE: V Horečce rozkládá komunitu stres

Živnou půdou pro jeho rozpuk je malá městská střední škola, ve které dostane dívka Lise nevysvětlitelný záchvat a nějaký čas není jasné, co je jeho příčinou. Drží se to pod pokličkou a mezi spolužáky a lidi v městečku se dostávají spíše spekulace a domněnky.

S vyprávěním nespěchá, proto je napětí plíživé a obavy jsou v něm dávkovány ze skrytu za dobře vytvořenou nervózní atmosférou a jakýmsi bezvládím. Chvílemi to dokonce vypadá, že se nic neděje, to když příběh neplyne, nýbrž stojí na místě a jeho účastníci jen bezduše hovoří o svých bezvýznamných pocitech. Je koneckonců zasazen do středoškolského prostředí.