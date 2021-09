RECENZE: V Dejvickém divadle o lásce, zradě a vině

Další scény pak těží z konfrontace Goethova příběhu hraného jako „divadlo na divadle“ a toho, co divák ví o vztazích jeho aktérů. První část ústí do nečekaně tragické pointy banálně vyhlížející nevěry a vzbudí zvědavost diváků, jak se s ní postavy vyrovnají. Druhá polovina pak řeší otázku viny v duchu Freuda i Dostojevského.

Majling je zkušený dramatik, přesto se jeho hra jeví až překombinovaná a nepříliš kompaktní. Scéna hamletovské „hry ve hře“ po pauze je neúměrně dlouhá a dialogy místy až banální tím, že pouze potvrzují to, co už divák ví anebo tuší. Prolínání tří rovin divadla a životní reality přináší zajímavé momenty, ale určitě by se z něho dalo vytěžit víc. Vina? je sice do značné míry divácky atraktivní, ale dramaturgicky ne zcela dotažená.