RECENZE: Tohle blues není pro starý. Dvě holky, hravost a vymazlené vokály

Fascinující je třeba předělávka (You're The) Devil In Disguise, melodie, kterou za dřevních časů zpíval samotný Elvis. Původně to byla rozpustilá rychlá píseň nutící k tanci, ale nová verze nechává na starší rychle zapomenout. Sestry dodaly tak tíživou osudovou atmosféru, jako by snad tahle popová hitovka nikdy nebyla ničím jiným než blues o moci ďábla.