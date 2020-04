RECENZE: Thriller Teresy Driscollové jako mýdlová opera

Příběh, který se tváří jako thriller, nepostrádá napětí. A to zejména v pasážích popisujících několikahodinovou cestu hlavní hrdinky Sofie ve vlaku. Zoufalá žena totiž právě zjistila, že její pětiletý syn leží vážně zraněný v nemocnici, a neví, co se přesně stalo, ani jak na tom chlapec je.

Zařazení knihy do žánru thriller nebo alespoň detektivka nepomáhají ani postavy vyšetřovatelky a soukromého detektiva. Byť oba disponují nezbytným instinktem a snaží se věci přijít na kloub, není to moc třeba. K vyluštění záhady by zřejmě stačilo pořádné prolustrování policejních a jiných veřejných systémů hned na začátku.