RECENZE: Schody mezi přítomností a minulostí

Michel Faber je mistrem v budování atmosféry. Při čtení jeho knih jako by za ním člověk chodil s kamerou, občas se musí plížit trošku zpovzdálí, občas zrychlí a kluše za ním, aby mu stačil. Tím, co mají společného víceméně všechna jeho díla, je, že po jejich dočtení nám začnou chybět skvěle vystavěné postavy.

Pomocí náznaků, lehkých ohlédnutí do minulosti, rychlých dialogů a myšlenek hlavní protagonistky pomalu graduje napětí, které mezi členy tělesa evidentně trvá už z doby dřívější. Faber jen tak zlehka pozvedává pokličku a nahlíží, jak polévka probublává, nikdy ji nenechá vytéct z hrnce, ale ani úplně nestáhne plamen. Jak je pro něj typické, nechává na čtenáři, aby si občas domýšlel, co se asi stalo před začátkem příběhu, co by se mohlo stát po jeho skončení.