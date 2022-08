RECENZE: Poezie mechanických zákonů v manéži

Do manéže vstoupí muž, který velkými kalhotami a špičatými botami připomíná klauna. Do naprostého ticha naznačí prsty výstřel a k nohám se mu snese arch čistého papíru.

Složí z něj vlaštovku, dýchne na ni a vyšle ji vzhůru. Ona opíše oblouk a poslušně usedne na jeho natažené předloktí. Náhoda? Několikrát to zopakuje a pokaždé mu vlaštovka přistane na ruce. Johanna Le Guillerma prostě věci poslouchají. A o tom je jeho show.

Tento novocirkusový mág přivádí do manéže fyziku a odhaluje divákům její půvaby. Základem jeho produkce jsou Newtonovy zákony mechaniky uplatněné na podivuhodných stroječcích. Soustava tyčí tančí sama prostorem, bicykl pohání přelévající se vodní sloupec, dřevěné ozubené kolo připomíná zvíře. Zdá se, že tento člověk objevil perpetuum mobile. Od produkce Johanna Le Guillerma nečekejte akrobacii, i když i jeho cvičené tělo a obratnost hrají v jeho kouzlech velkou roli.

Divák nedýchá a bojí se tleskat, aby to celé nespadlo. Ale on s ní ještě dokáže otáčet a celé je to poetické a krásné. Pokud jste si mysleli, že vás nový cirkus už ničím nepřekvapí, Johann Le Guillerm vás vyvede z omylu.