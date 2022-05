RECENZE: Plíživá příjemnost písní Jana Vytáska

Jeho debutová deska Lost And Found (2008) byla nazpívaná v češtině i angličtině, následující kolekce Ženský kalendář – Vol I. (2015) byla zasvěcena ženám.

Novinka je tematicky rozkročenější, Vytásek se v ní věnuje vztahům, věcem osobním, rodině i svému onemocnění (obsedantně-kompulzivní porucha), se kterým už řadu let zápolí. Není to přitom kolekce plačtivá, byť na ní hrají znatelnou roli balady.

Vytásek je přirozený melodik. Ve svých čtyřiceti letech je představitelem tradiční české poprockové školy vycházející z tuzemských žánrových tradic. Jeho písničky mají klasickou stavbu, jeho pěvecký projev je jistý a příjemný, a to ve všech polohách.

Na desce se profiluje jako vyzrálý zpěvák, jenž umí svůj hlas rockově zastřít tak, že to není křečovité, naopak přirozené a barevné (Týna, Nech mě). Je to i lehce rozverný představitel rádiového popu (Co jsem neudělal, Řeka lávy, Ze starý školy), uvěřitelný a přesvědčivý interpret balad (Lady M, Stmívá se, Na houpačce) i zpěvák dobře zvládající belcantovou techniku (Poslouchej).