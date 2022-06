RECENZE: Pet Shop Boys mají hluboko zapuštěné kořeny

Těm je koneckonců probíhající turné zasvěceno, jmenuje se Dreamworld – The Greatest Hits. Program čítá kolem pětadvaceti skladeb, z dva roky starého alba Hotspot byly představeny například Dreamland či Monkey Business, zbytek tvořily především úspěšné singly, z nichž nejstarší v Praze odehraný, West End Girls, je z roku 1984.

Právě z osmdesátých let zazněla celá řada písní (úvodní Suburbia, Opportunities (Let’s Make Lots of Money), It’s A Sin, Rent, coververze písně Always On My Mind, kterou jako první zpívala Američanka Gwen McCrae, nebo Heart). V té době se koneckonců sound téhle britské synthpopové dvojice narodil i ukotvil, a ona jej neopustila. Na albech mu sice dávala dobové zvukové zdobení, plnila ho remixy svých i cizích skladeb, ale základ zůstal.

Neil Tennant a Clare Uchima zpívají duet. Foto: Milan Malíček, Právo

Právě v tom nicméně byla potíž pražského koncertu. Trval dvě hodiny a po tu dobu v hale zněla de facto stále stejná hudba. Strojově přesný sound vystavěný ze syntetických prvků a protkaný nosným zpěvem Neila Tennanta, umocněný aktivní přítomností druhého člena Chrise Lowea a na pódiu přizdobený živými údery bicích a vokálním doprovodem Clare Uchimy (která si s Tennantem střihla duet What Have I Done To Deserve This?) zaručují, že je výkon kapely vlastně neomylný. Barevnost, žánrové rozvolnění či zásadní dynamické zvraty to ale nepřináší.

Pet Shop Boys na pódiu ve Foru Karlín. Foto: Milan Malíček, Právo

Pravda, když Tennant odehrál písničku You Only Tell Me You Love Me When You’re Drunk s akustickou kytarou, bylo to neskonale příjemné. To ale bylo co do překvapení vše. Koncert doplňovaly projekce, barevné i černobílé, v základu postavené na práci s geometrickými tvary. Muzikanti při tom bezezbytku využili prostorových možností, které skýtala variabilní projekční plocha, stejně tak zadní stěna pódia.

Byl to koncert pro fanoušky Pet Shop Boys, kteří si chtěli s kapelou zazpívat, zavzpomínat, pobavit se a přitom nemít obavy, že je ti kolem budou mít za staromilce. Britové nabídli profesionálně odvedenou show, jež z dnešního pohledu působí především trochu bezradně i mile. A publiku předhazovali hity, takže to bylo spokojené.

Pet Shop Boys Forum Karlín, Praha, 8. června 2022