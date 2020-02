RECENZE: Pet Shop Boys jsou stylově pořád poctiví

Písně na novince Hotspot lze rozdělit do dvou skupin. Jedna je tvořena elektronickými tanečními kousky, jakými jsou třeba Will-o-the-wisp, Monkey Bussines, Happy People či Dreamland. Druhou zdobí ty, v jejichž atmosféře mají prostor volnější tempo a melancholie. Jde o You Are the One, Hoping for a Miracle či Burning the Heather.