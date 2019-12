RECENZE: Mladická energie Čechomoru vnikla až do sedaček

V pražském Divadle Hybernia, kde se v pondělí odehrál druhý ze dvou vyprodaných koncertů kapely, to tak bylo od chvíle, kdy vstoupila na pódium. Předtím patřilo košické skupině Kandráčovci, jež se na scéně pohybuje nějakých patnáct let se stejnou filozofií jako Čechomor. Do svého repertoáru vkládá aranžérsky po svém zpracované lidové písně a přidává k nim vlastní, ve stejném duchu.