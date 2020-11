RECENZE: Jaromír Nohavica až na dřeň

Že je to přirozený návrat k vlastním kořenům, dokumentuje i to, že na desce nejsou pouze skladby nové. Nohavica zařadil starší Moniko, Staré dobré časy, Vlci, Píseň pro V. V., Řady či Zestárli jsme. S jistými úpravami v aranžích jen tak mimochodem oprášil pravdu o nadčasovosti svých písní. A kdo z jeho mladších příznivců by snad netušil, kdo je V. V. ve výše uvedené skladbě, pak jde o ruského písničkáře Vladimíra Vysockého, jenž byl Nohavicovi velkou inspirací.