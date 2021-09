RECENZE: Iliada jako věčné téma lidského hněvu a válek

Je to Básník, který se chystá vyprávět příběh o válce Řeků a Trojanů tak, jak to činí už po tisíciletí. Zároveň je to voják, jenž tímto a všemi dalšími válečnými konflikty prošel, který zná zblízka umírání a smrt a také nesmiřitelný hněv, jenž proti sobě žene lidi od nepaměti. A stále znovu o něm musí vyprávět a zpívat, i když dobře ví, že jeho úsilí poučit lidi je marné. V jeho projevu se jako leitmotiv stále vrací slovo „Chápete?“