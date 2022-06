RECENZE: Fascinující dobrodružství mladého Davida Attenborougha

Ve Výpravách do divočiny se vrací na začátek své kariéry a popisuje tři cesty, které se skromným štábem podnikl, aby v Guyaně, Indonésii a Paraguayi natočil pro BBC nový formát pořadu o zvířatech, která se rozhodl odchytit pro londýnskou zoo.

Kniha zachycuje někdy zábavná, jindy dramatická setkání s nejrozmanitějšími druhy živočichů, boj s nepříznivými přírodními podmínkami, byrokratickými nařízeními, ale i obtížemi nalézt v džungli vhodný dopravní prostředek a jeho dostatečně ochotného majitele, který by filmaře transportoval do míst, kam se potřebují dostat.

Jedná se o návrat do světa nedotčeného masivním turismem a globalizací, kdy domorodí obyvatelé v odlehlých končinách sice občas používají výdobytky západní civilizace, ale jen ve velmi omezené míře, věnují se tradičním způsobům obživy a přikládají velký význam místním náboženským rituálům.

K lapení zvířat používá Attenborough primitivní metody, pavouky loví do plechovek, hady do pytlů, větší zvířata holýma rukama nebo pomocí provazů. Pouze pro chycení varana, obávaného ještěra obývajícího ostrov Komodo, sestrojí důmyslnou past s návnadou. Část zvěřince se mu bez větší námahy podaří získat přesvědčením místních obyvatel, aby mu věnovali své ochočené domácí mazlíčky. U odchycených mláďat nebo některých druhů ptáků se ukáže, že zajistit jim dostatečný přísun potravy může být někdy natolik obtížné, že je nutné vypustit je zpět do volné přírody, aby v zajetí nezahynuli.