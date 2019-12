RECENZE: Dymytry si sami přerušili jízdu

Nejprve ale bylo třeba absolvovat koncerty předkapel. Zahajující #Černá toho vlastně tolik nenahrála. Využívá bohatý předtočený zvukový základ a do něho zasunuje živou hru kytary, baskytary a bicích. Její hlavní devizou je zpěvák Feri Ciml. Má silný a znělý hlas, charakteristický a k hudbě pasující, byť občas válčil s intonací. Kapela ve svých písních předestřela několik zajímavých melodických nápadů, jimiž až příliš syntetický metal core trochu osvěžila.

V textech s chutí přeskakují hranici trapnosti a leckdy vykazují obsahovou prázdnotu, vtípky v nich jsou často infantilní („Hajnej, ty jsi hovado, ty jsi sežral našeho psa“ či „Nohy na ramenou a tělo v kalupu, pyroman Roman zapálil chalupu, zklamaný utírá z nosánku sopel, příčinou požáru byl vadnej kotel“ a další). Připočteme-li i neustálé pokřikování obou frontmanů, aniž by jim bylo dobře rozumět, a to, že z příliš hlasitých slov při moderaci i zpěvu Lubabua bolela hlava, pak nejlepší na celém setu byl jeho konec.

Kapela na něm má pevný a mohutný sound, který jí fakticky odebírá nad ní donedávna poletující odér lepší tancovačky, a naopak jí dává dravost. Celé se to projevuje i ve vlastnostech skladeb. Ty aktuální mají nápad, moderní aranže, nosný melodický i textový motiv, zatímco starší to vše měly jaksi nedotažené či vůbec. Jako by stavby písniček na prvních čtyřech albech kapely spojovaly dráty z klece pro papoušky, zatímco na tom letošním lešenářské trubky.