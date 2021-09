RECENZE: Cesty, lidé a setkání jsou podstatnější než cíl

Jestliže v inscenaci Family uvedené před šesti lety provedl principál a režisér souboru Rosťa Novák ml. diváky mikrokosmem jedné, v nejlepším slova smyslu komediantské rodiny, v Cestách je to makrokosmos cirkusu. A to jak toho klasického se slony, tak i nového, k němuž se hlásí semknuté společenství Cirku La Putyka se svými spolupracovníky a hosty.

Druhá část večera vypovídá o samotném společenství Cirku La Putyka, a to doslovně, skrze monologické zpovědi jeho členů, a zvláště pak jejich umění. Dotkne se i období lockdownu, kdy Cirk La Putyka stál v čele aktivit putujících tvrdošíjně za diváky až do jejich domovů.

Inscenaci by se dalo vytknout, že nepřináší nic podstatně nového a je místy až příliš umluvená i chaotická. Ale nic z toho není podstatné, protože nejde ani tak o to, co se předvádí, ale o samotné cesty, jimiž soubor prošel, koho na nich potkal a co se během desetiletého putování o sobě a o životě dozvěděl.