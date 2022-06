RECENZE: Britští Def Leppard sfoukli prach z glam rocku

Diamond Star Halos je jejich dvanácté studiové dílko. Po poprockové desce X z roku 2002 a sérii počinů více hardrockových se na něm opět otočili ke glam rocku. Tah to byl skvělý, protože znějí jako staří dobří Def Leppard v žánru, jejž ovládají.

Současně je nutné konstatovat, že je to hudba, která prožívala nejlepší období v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století, a tak je nahrávka ve smyslu vyznění přece jen trochu archaická.

Mají všechno, co špičkové kapely vzniklé před tolika lety přinášejí do aktuální doby jako samozřejmost. Zpěvák Joe Elliott je nezaměnitelný, spolehlivý ve všech polohách, vyžívá se v silných melodiích a je schopný dát písním až stadiónovou energii, k čemuž mu pomáhají plné vokály.

Kytaristé Phil Collen a Vivian Campbell jsou kapitáni riffů i sólových partů, přičemž to druhé nepřehánějí s ohledem na to, že v téhle době se dlouhé sólové plochy příliš nenosí.

Kolekce Diamond Star Halos začíná třemi výstavními žánrovými písněmi se všemi tradičními prvky, zejména zřejmou melodickou linkou, a končí stejně tak. Závěrečná From Here to Eternity je přitom velkolepě postavená stadiónová skladba končící noblesním kytarovým sólem, vrchol desky.