RECENZE: Bezcitnost. Všem ženám, matkám…

Nejvíc možná ta nejmladší, divoženka Ilsa, která nejraději ze všeho brázdí Kašubsko na motorce. Zdá se neohrožená, a přesto jí život zabrzdí něco, s čím její matka není příliš spokojená. Tvárnější a nejstarší ze sester – Gerta –, která by za svoji rodinu bojovala do konce sil, je vždy nápomocná, ale nakonec musí dospět k tomu, že občas je potřeba říct dost. Prostřední Truda, na tehdejší dobu výstřední a tíhnoucí spíše k městu než k vesnici, je nejspíš nejvíc bezcitnou. Je to ale také ona, kdo si občas sáhne až na dno a koho by člověk rád sevřel v náručí a snažil se ho utěšit. Nejspíš vzbuzuje nejvíc emocí.