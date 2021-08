Queenie chystají v Praze tři koncerty za sebou

Podle připravovaných vládních nařízení platných od 1. září bude umožněno pořadatelům kulturních akcí pustit do objektu plnou kapacitu diváků. Vstup je umožněn pro 3000 osob s potvrzením o očkování proti covidu-19, s negativním testem či s potvrzením o prodělané nemoci. Zbylou kapacitu koncertu mohou doplnit návštěvníci očkovaní nebo s potvrzením o prodělané nemoci a případně i návštěvníci s testem, ale ti nesmí tvořit více než 50 % ze zbývající kapacity. Pro kulturní akce konané v O2 aréně či O2 universu s několikatisícovou kapacitou diváků je to po více než 500 dnech odstávky významný posun.

„Jsme moc rádi, že k takovému uvolnění došlo a že můžeme při sportovních a kulturních akcích naplnit stoprocentní kapacitu hlediště a přivítáme diváky po dlouhých osmnácti měsících. Opatření mají řadu omezení a reálně to bude znamenat dvojí kontrolu před vstupem do arény a s tím i spojenou časovou náročnost. Nejprve se divák bude muset prokázat, zda splňuje jednu z daných hygienických podmínek, až poté bude následovat kontrola samotných vstupenek u turniketů. Ovšem vzhledem k tomu, že dostupná čísla hovoří o více než 50% proočkovanosti obyvatel České republiky, věříme, že se do daných limitů vejdeme,“ uvedl ředitel O2 arény a O2 universa Robert Schaffer.