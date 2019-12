Queen Symphonic je dokonalé spojení orchestru a rockové kapely

Hlavním impulzem pro vznik vystoupení byl muzikál We Will Rock You, který hned od uvedení v roce 2002 vzbuzoval nadšení. Jedním z důvodů možná bylo, že se na jeho tvorbě podílel kytarista Brian May, jeden ze zakládajících členů kapely Queen. Dalším pak výborné pěvecké výkony zpěváků z londýnského West Endu.