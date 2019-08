Provokující a nespoutaná party zpěvačky Tove Lo

Jednatřicetiletá zpěvačka a skladatelka se na scéně pohybuje od roku 2012, kdy vydala první singl Love Ballad. Momentálně má na kontě tři studiová alba a v září jí vyjde čtvrté. Mimo sólovou dráhu se proslavila spoluprací s dalšími hudebníky, dělala například s Ellie Gouldingovou, se kterou složila hit Love Me Like You Do, za nějž získala ocenění na cenách Grammy.