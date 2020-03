Prokleté paměti Woodyho Allena nakonec zřejmě vydají Francouzi

Paměti režiséra Woodyho Allena s názvem Apropos of Nothing (Co se týče ničeho) by mohly vyjít ve Francii, informoval britský deník The Guardian. Kniha měla původně vyjít ve Spojených státech, ale řada nakladatelství ji odmítla, naposledy nakladatelská skupina Hachette. Důvodem je Allenovo obvinění ze sexuálního zneužití adoptivní dcery Dylan.