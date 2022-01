Producent George Martin o Beatles zpočátku pochyboval

Martin si zpočátku nemyslel, že by členové kapely byli nějak zvlášť nadaní: „Potkali jsme se v Londýně. Když jsem poslouchal, co zatím natočili, bylo to sice v pořádku, ale nebylo to nic mimořádného. Nejdříve jsem se sám sebe ptal, proč bych se o ně měl zajímat? Později už to tak beznadějné nebylo, navíc se z nich vyklubali vtipní, velmi inteligentní lidé, kteří říkali samé úžasné věci. Řekl jsem si, že pokud to tak cítím já, budou to tak cítit i ostatní, a proto by se měli stát oblíbenými. A nahrál jsem s nimi album.“