Před 50 lety se rozpadli Beatles

První předzvěstí blížícího se rozpadu skupiny bylo rozhodnutí skončit s živým vystupováním. To se psal rok 1966 a kapela byla na vrcholu slávy. Obecně se soudí, že za rozpadem skupiny stály prohlubující se rozpory a vzájemná rivalita mezi Lennonem a McCartneym, kteří složili většinu písní.

Neshody v kapele naplno propukly v roce 1969, když skupina jako svého manažera angažovala proti McCartneyho vůli Allena Kleina. I když Klein pomohl skupině restrukturalizovat její ztrátovou firmu Apple, ze zisků Beatles si ukusoval tučná sousta a pro svou vlastní společnost získal práva na lisování desek kapely v USA. McCartneyho také rozzlobilo Kleinovo rozhodnutí najmout amerického hudebního producenta Phila Spectora, aby provedl změny na nahrávkách pro album Let It Be. Klein se rovněž pokusil přimět společnost EMI, aby odložila vydání McCartneyho první sólové desky.

McCartney tak 9. dubna místo propagace svého sólového alba vydal přes nahrávací společnost skupiny Apple rozhovor, ve kterém si sám pokládal otázky a odpovídal. Na otázku, jestli dokáže předpovědět, kdy se s Lennonem zase dají společně do práce, odpověděl ne. Na otázku, zda je rozluka dočasná či trvalá, řekl, že neví. Jako důvody uvedl rozdílné osobní názory i rozdíly v pohledu na hudbu a obchod a také zdůraznil, že chce mít více času na rodinu. Společnost Apple se informace snažila popřít, následující den se ale zpráva objevila v novinách.

Beatles na Abbey Road Foto: Apple Corps

„Začal jsem pít. Nejprve to bylo fajn, ale pak jsem zjistil, že si to neužívám. Nepracoval jsem. Nakonec jsem se vrátil na začátek a založil jsem (skupinu) Wings,” řekl později McCartney.

Slavná liverpoolská čtveřice Beatle, která vycházela v počátcích z rokenrolu a skifflu, odnože amerického folku z 50. let, se začala formovat v roce 1957, kdy se ve skupině The Quarrymen potkali Lennon a McCartney. O rok později se k této dvojici přidal George Harrison a původními členy byli ještě baskytarista Stuart Sutcliffe a bubeník Pete Best. Pod názvem Beatles hráli od srpna 1960 a v srpnu 1962 poprvé vystoupili ve své nejslavnější sestavě. Za bicími již seděl Ringo Starr.

Postupně se začali zabydlovat v liverpoolských klubech a pro svět skupinu objevil Brian Epstein, který v Liverpoolu pracoval v obchodě s deskami (manažerem skupiny byl až do roku 1967, kdy v pouhých 32 letech zemřel na předávkování drogami). Na Epsteinovo snažení nakonec zareagoval producent firmy Parlophone George Martin, kterému se písně zpočátku příliš nezamlouvaly. Nakonec ale pozval čtveřici k nahrávání do londýnských studií EMI na Abbey Road a z několika seancí v různých sestavách se nakonec vyklubal debutový singl Beatles s písní Love Me Do na titulní straně, který vyšel v říjnu 1962.

Beatles v plné síle, tedy v šedesátých letech. Zleva Ringo Starr, George Harrison, Paul McCartney a John Lennon. Foto: Universal Music

V roce 1963 vyšlo první album Please Please Me a další deska With The Beatles se stala první albem, kterého se v Británii prodalo milion kusů. O rok později Beatles odjeli na turné po USA a v kinech měl premiéru film A Hard Day's Night, první ze dvou hraných filmů, v nichž členové skupiny účinkují. A beatlemánie byla v plném proudu. V roce 1965 přinesla Broukům slávu Paulova balada Yesterday a poté Lennon prohlásil, že Beatles jsou „populárnější než Ježíš Kristus”.

Poslední živé vystoupení Beatles v Británii se konalo v květnu 1966 a jejich poslední koncert vůbec se uskutečnil v San Francisku 29. srpna 1966. Společně ještě vystoupili v lednu 1969 na střeše londýnského nahrávacího studia Apple.

Paul McCartney Foto: ČTK

V roce 1967 vyšlo asi nejslavnější album kapely - Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band a v roce 1969 byli Beatles naposledy spolu ve studiu, když nahrávali album Abbey Road. V roce 1970 ještě vyšla deska Let It Be, to ale bylo již poté, co formace oznámila svůj rozpad. A navíc písně z Let It Be (k nejslavnějším patří Let It Be nebo Get Back) skupina nahrála ještě předtím, než usedla k natočení Abbey Road.

Po rozpadu skupiny rozjeli všichni členové kapely sólové dráhy. Veškeré naděje na možné znovuzrození Beatles ukončila násilná smrt Johna Lennona v prosinci 1980, kterého zastřelil vyšinutý fanoušek Mark Chapman. V únoru 1994 se ke společnému muzicírování sešli George, Paul a Ringo, kteří natočili dvě skladby z Johnovy pozůstalosti Real Love a Free As A Bird. V listopadu 2001 zemřel na rakovinu Harrison.