Přeběhlík oslňuje sedmdesát let po napsání

Autor určil devětadvacetiletému hrdinovi se jménem Walter Proska za rodiště německý Lyck, dnes polské město Ełk. Ostatní jména měst – Tamašgrodu, Provurstu – nebo pevnosti Lesní tišina jsou fiktivní. I to přispívá k působivosti příběhů, v nichž je všem zúčastněným v patách smrt.

Lenz byl rodákem z východopruského Lycku (Ełku). Na konci války dezertoval z wehrmachtu do Dánska. I to mělo jistě vliv na to, že se válečné téma a otázka viny staly jeho celoživotním osudem.