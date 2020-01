Právnická finta. Rarity Rolling Stones krátce po vydání zmizely

Na internetu se asi na 24 hodin objevily málo známé nahrávky Rolling Stones z roku 1969, ale už nejsou dostupné. Tak podivné vydání je podle serveru Variety zřejmě fintou, jak prodloužit autorská práva, která by jinak vypršela. Pokud písně do padesáti let od nahrání nevydají, můžou se volně šířit.