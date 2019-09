Poslanec Dominik Feri zahájil hudební kariéru dekadentní písní V ráji

Mohlo by se zdát, že poslanec Feri písní slibuje ráj voličům, ale je to úplně jinak. Podle tvůrců klip V ráji „vypovídá o dekadenci klubové scény“.

The Next Regime je česko-slovensko-americký projekt, který tvoří Dominik Feri (klávesy), Ian Kelosky (kytara a zpěv), Miro Mráz (zpěv), Jiří Ďurovič (basa a zpěv) a Martin Ďurovič (bicí).

„Iana jsme si vzali do kapely hned z několika důvodů, nejenže ho máme rádi lidsky, ale navíc je hudebně nadaný - produkoval hudebníky jako např. Sunflower Caravan, Justin Lavash, Dan Reed atd. a spolupracoval na hudebních projektech interpretů: Anna K, Wanastowi vjecy, Čechomor, Helena Zeťová. Za zmínku stojí i to, že nebýt ženatý, neodolá mu žádná žena! I když to by se dalo říci i o našem frontmanovi Mirovi. Tedy spíše mu žádná žena neunikne, je rozeným lovcem!“ vzkazuje kapela.