Podle Bona balancují písně U2 na hranici vkusu

Jednašedesátiletý Bono též konstatoval, že jeho hlas na raných nahrávkách U2 zní velmi napjatě. „Jel jsem jednou v autě a z rádia zazněla naše píseň. Má tvář dostala, jak říkáme v Dublinu, šarlatovou barvu. Byl jsem v rozpacích. Domnívám se, že některé písně U2 dost balancují na hraně nevkusu,“ vyzradil svůj momentální pohled na tvorbu své slavné formace.

U2 prodali za pětačtyřicet let své existence více než 150 milionů alb. Sebekritická slova, která v rozhovoru se Scottem Feinbergem z magazínu Hollywood Reporter pro podcast nazvaný Awards Chatter Bono pronesl, teď možná fanoušky nepříjemně zasáhnou.

Svůj hlasový projev Bono prý neobdivuje. Jedinou výjimkou je podle něj jeho výkon v písni Vertigo z alba How to Dismantle an Atomic Bomb (2004). Za ním si stojí.

„Stejné je to s texty. Mám pocit, že na albu Boy a některých dalších byl načrtnut velmi jedinečný a originální materiál. Nemyslím si ale, že jsme ho dotáhli v detailech,“ zapochyboval.

Promluvil i kytarista The Edge

U2 měli od svého příchodu na scénu deset britských alb číslo jedna a sedm singlů, které se umístily na předních příčkách hitparád. Jejich pátá deska The Joshua Tree (1987), na níž jsou slavné písně With Or Without You či Where The Streets Have No Name, byla nedávno vyhlášena posluchači britského BBC Radia 2 nejlepším albovým počinem osmdesátých let minulého století.

„Zjistil jsem, že můj hlas je velmi napjatý,“ pokračoval Bono. „Velkým objevem pro mě bylo poslouchat Ramones a slyšet krásný zpěv Joeyho Ramonea. Uvědomil jsem si při tom, že nemusím být za každou cenu velkým rockovým zpěvákem. Myslím, že skutečným zpěvákem jsem se vlastně stal teprve nedávno.“

Bono se v podcastu objevil se svým spoluhráčem, kytaristou The Edgem. Ten řekl, že U2 vlastně nikdy neměli svůj název nijak zvlášť v oblibě.

„Původně jsme se měli jmenovat The Hype. Tento záměr jsme ale opustili, protože to znělo neoriginálně. Náš kamarád grafik Steve Averill pak navrhl nějaké další názvy. Nebylo to tak, že by nám z nich vyskočilo U2 jako ten, který jsme hledali. Byl jen ten, který jsme nenáviděli nejméně,“ vysvětlil The Edge.

„V té době to znělo docela čerstvě. Navíc z toho názvu nebylo patrné, jak naše kapela bude znít. Pomýšleli jsme na to, že ten název u lidí vykouzlí futuristické představy o špionážním letadle nebo ponorce,“ dodal.